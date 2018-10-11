بومبيو: إفراج تركيا عن قس أمريكي هو الشيء الصحيح الذي ينبغي لها فعله

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أن إطلاق محكمة تركية سراح القس الأمريكي أندرو برانسون في الجلسة المقبلة يوم الجمعة سيكون خطوة إيجابية والشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.
وقال بومبيو في العشاء السنوي للمعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي بواشنطن "إنه الشيء الصحيح الذي يتعين عليهم فعله وهو الشيء الإنساني الذي ينبغي لتركيا القيام به... يحدوني أمل كبير في أن يتمكن هو وزوجته من العودة إلى الولايات المتحدة قريبا".
وسئل بومبيو عما سيعنيه إطلاق سراح برانسون للعلاقات الأمريكية التركية فقال "إنها خطوة مهمة".
وأصبحت قضية برانسون أكثر القضايا الخلافية في نزاع دبلوماسي يزداد حدة بين أنقرة وواشنطن، دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات ورسوم على تركيا.
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وبرانسون متهم بأن له صلات بمسلحين أكراد وأنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية انقلاب فاشل عام 2016. وينفي برانسون هذا الاتهام وتطالب واشنطن بالإفراج عنه على الفور.
وأودعت السلطات التركية برانسون السجن ووضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ أن احتجزته في أكتوبر تشرين الأول 2016. ويواجه في حالة إدانته حكما حده الأقصى السجن 35 عاما.
وجرى استبدال رئيس الادعاء في محاكمته الشهر الماضي، وهي خطوة رحب بها محاميه ترحيبا حذرا، قائلا إنها ربما تكون علامة على تغير الإرادة السياسية.
وعلى الرغم من ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب، يشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يملك تأثيرا على القضاء التركي وأن المحاكم ستحدد مصير برانسون.