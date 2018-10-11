واشنطن بوست : تورط مباشر لابن سلمان في اختفاء خاشقجي

قالت صحيفة واشنطن بوست إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر شخصيا، بجلب الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى المملكة، استنادا إلى وثائق للمخابرات الأمريكية تقول الصحيفة.
من جانبها تعتقد السلطات التركية أن خاشقجي، الذي أضحت تصريحاته أكثر انتقادا للعائلة الملكية السعودية، قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول الأسبوع الماضي، وأن جثته نقلت خارج مبنى القنصلية.
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ويوجد وفق واشنطن بوست مخطط مفصل لاستدراج خاشقجي إلى أراضي السعودية. ويقال إن محمد بن سلمان عرض على خاشقجي حماية حكومية ومنصبا ساميا إذا عاد إلى البلاد، وهو عرض كان خاشقجي مستاء منه، بحسب ما نقله عنه المحلل السياسي الأمريكي والفلسطيني الأصل خالد صفوري، الذي أوضح للصحيفة أن جمال أسر له بأنه لا يثق في أصحاب القرار السعوديين قيد أنملة.
وتنفي السعودية أي تورط لها في اختفاء خاشقجي، وتقول إنه غادر القنصلية بعيد دخوله إياها لفترة وجيزة يوم الثلاثاء الماضي. واللقطة الوحيدة من شريط الفيديو المتوفرة، صور دخول جمال إلى القنصلية ولكنه لم يصور خروجه منها.
ويعتقد مسؤولون أتراك ان عملية اغتيال خاشقجي نفذها 15 شخصا، وصلوا في مجموعتين إلى تركيا على متن طائرتين خاصتين بأمر من القيادة السعودية، مشيرين إلى أن أحدهم كان يحمل منشار عظام، يشتبه في أنه استعمل لتقطيع أوصال جسم جمال خاشقجي.