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فوكس نيوز نقلا عن ترامب: يجب أن أعرف ما حدث في قضية خاشقجي

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فوكس نيوز نقلا عن ترامب: يجب أن أعرف ما حدث في قضية خاشقجي

فوكس نيوز نقلا عن ترامب: يجب أن أعرف ما حدث في قضية خاشقجي
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فوكس نيوز نقلا عن ترامب: يجب أن أعرف ما حدث في قضية خاشقجي

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