حرفا بحرف.. ماذا قال ترامب بشأن اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي؟

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "ينبغي أن أعرف ما الذي حدث... ونحن على الأرجح نقترب من ذلك أكثر مما تعتقدون".

وزاد الضغط الدولي على السعودية حليفة واشنطن فيما يتعلق بمكان خاشقجي، وهو منتقد بارز للسياسات السعودية، دخل القنصلية للحصول على وثائق من أجل زواجه المرتقب. وقالت خطيبته التركية خديجة جنكيز، التي كانت تنتظره بالخارج، إنه لم يعاود الظهور.

وذكرت مصادر تركية أنها تعتقد أن خاشقجي قتل داخل المبنى ونقل جثمانه وهي مزاعم تنفيها الرياض بوصفها لا أساس لها من الصحة.

وقال مسؤول أمني تركي لرويترز إن فريقا من المحققين يستعد لدخول القنصلية حيث شوهد خاشقجي لآخر مرة وهو يدخل قبل تسعة أيام.

وفي المقابلة قال ترامب "إننا حازمون جدا. ولدينا محققون هناك ونعمل مع تركيا، وبصراحة نعمل مع السعودية. نريد أن نعرف حقيقة ما حدث".

لكن ثلاثة من مسؤولي جهات إنفاذ القانون قالوا إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) لا يملك الاختصاص القانوني للمشاركة في القضية لكنه قد يشارك إذا طلبت حكومة أجنبية مثل تركيا ذلك.

تركيا تقبل مقترحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية خاشقجي

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم الخميس عن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة قوله إن تركيا قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي.

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رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قال: يجب فرض عقوبات كبيرة على أعلى مستويات الحكومة السعودية إذا كان خاشقجي ضحية قتل برعاية الدولة.

ترامب

وأبلغ ترامب الصحفيين أمس إنه تحدث أكثر من مرة في الأيام الأخيرة مع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات وقال إنه وزوجته يتوقعان دعوة خطيبة خاشقجي للبيت الأبيض قريبا.

وعندما سئلت عن الدعوة قالت جنكيز لتلفزيون (تي.آر.تي) الرسمي التركي "لا أفكر في أي شيء يتعلق بهذا الأمر في الوقت الراهن".

وفي مقال رأيي نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء، ناشدت جنكيز ترامب والسيدة الأولى المساعدة في "تسليط الضوء على اختفاء جمال".

وجعل ترامب السعودية محطته الأولى في أول جولة خارجية له بصفته الرئيس في مايو أيار 2017. لكنه في الأسابيع الأخيرة بدا مستاء من الرياض وشكا مباشرة للملك سلمان من كلفة الدعم الأمريكي للجيش السعودي وارتفاع أسعار النفط لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

التحقيق في كل الجوانب

نقلت صحيفة حريت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم الخميس إن تركيا لا يمكنها أن تلزم الصمت في قضية خاشقجي، مضيفا أنها تحقق في كل جوانب القضية.

وقال أردوغان للصحفيين الذين رافقوه في رحلة العودة من زيارة للمجر إن تركيا قلقة من اختفاء خاشقجي.

وتابع "نحقق في كل جوانب القضية. لا يمكننا أن نلزم الصمت في أمر كهذا لأنه ليس بالأمر المألوف".

وشكك أردوغان أيضا في تأكيدات السلطات السعودية أن القنصلية لا تملك تسجيلا مصورا لخروج خاشقجي من المبنى لأن الكاميرات تقدم لقطات حية فحسب ولا تسجل الصور.

ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله "هل من الممكن ألا تكون هناك أنظمة كاميرات في قنصلية السعودية التي شهدت حدوث الأمر؟".

وسيؤدي اختفاء خاشقجي على الأرجح إلى تعميق الخلافات بين تركيا والسعودية. والعلاقات بين البلدين متدهورة بالفعل منذ أرسلت تركيا قوات إلى قطر العام الماضي لإظهار دعمها للبلد الخليجي بعد أن قاطعه جيرانه وبينهم السعودية.

ودعم أردوغان أيضا حكومة في مصر قادتها جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها السعودية جماعة إرهابية.

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