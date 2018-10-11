مجلس الشيوح الأمريكي يفعل قانونا يسمح بالتحقيق باختفاء خاشقجي

وقع 22 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي على رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء، لتفعيل تحقيق أمريكي لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان، فيما يتصل باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة لدى دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وقال الأعضاء في الرسالة إنهم فعلوا بندا في قانون ماغنتسكي للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان، يلزم الرئيس بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.