نالت رقصة كيكي إعجاب الملايين حول العالم، فتوالى عليها المشاهير وغير المشاهير، اليوم وصلت حمى رقصة كيكي إلى عمدة تشيلي كاثي باريغا التي قررت تسجيل المقطع بواسطة صديقتها.
شاهد: عمدة تشيلي ترقص "كيكي" وتعاقب بغرامة مالية
تقرأ الآن:
شاهد: عمدة تشيلي ترقص "كيكي" وتعاقب بغرامة مالية
تصرف سيدة تشيلي لم يرق للسلطات المحلية التي قررت تغريمها بـ10 بالمئة من راتبها الشهري، البالغ 7909 دولارا، واتهامها باستخدام سيارة العمل أثناء أداء الرقصة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن التهمة الموجهه لعمدة المدينة هي إساءة استخدام ملكية الدولة العامة.
ويبدو أن كاثي عاشقة للرقص فقد سبق ونشرت على موقف انستغرام الخاص بها مقطع آخر وهي ترقص في أحد أحياء المدينة وكتبت على المقطع:
"أعشق الرقص، مستعدة أن أجوب شوارع مدينتي وأنا أرقص".