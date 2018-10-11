أطبق الإعصار مايكل على منطقة بانهاندل في شمال غرب ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الأربعاء مصحوبا بريح عاتية سرعتها 249 كيلومترا في الساعة واحتمال أن يتسبب في ارتفاع مدمر للأمواج في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يكون أسوأ عاصفة تشهدها المنطقة على الإطلاق.
شاهد: الإعصار العاتي مايكل يضرب فلوريدا
شاهد: الإعصار العاتي مايكل يضرب فلوريدا
وفاجأ الإعصار مايكل الكثيرين بسرعة تطوره مع تقدمه شمالا فوق خليج المكسيك، ووصل إلى البر شمال غربي بلدة مكسيكو بيتش في حوالي الساعة 0140 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة بقوة إعصار من الدرجة الرابعة.
وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة قد تتسبب في ارتفاع الأمواج إلى نحو 4.3 متر فوق المستوى الطبيعي في بعض المناطق.
وحتى قبل وصوله إلى البر، ضرب مايكل بلدة أبالاتشيكولا برياح قوية وسيول ذكرت تقارير أن منسوبها بلغ أكثر من 1.5 متر كما ضرب بلدة بورت سانت جو.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ في الولاية بكاملها مما يسمح بتوجيه مساعدات اتحادية لدعم الولاية في مواجهة الإعصار.
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