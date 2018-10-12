شاهد: اندلاع حريق في القطار الأسرع في ألمانيا

تعرضت عربة قطار فائق السرعة لحريق الجمعة خلال رحلة كانت تربط بين مدينتي فرانكفورت وكولونيا. وقالت السلطات الألمانية إن قطارا فائق السرعة اشتعلت فيه النيران مما أدى إلى إغلاق حركة القطارات على طول السكة الحديدة. وأضافت السلطات أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات بعد أن تم وقف القطار وقامت طواقم الطوارئ بإخلاء جميع ركابه البالغ عددهم 510 أشخاص.
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ووفقا لطبيب الطوارئ، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة أثناء القفز من القطار عندما اشتعلت فيه النيران. وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث الذي تبقي أسبابه مجهولة.
وقالت شركة دويتشه بان الألمانية للسكك الحديدية أنه تم إغلاق مسار القطارات بين سيغبورغ ومونتابور مما أدى إلى إلغاء بعض القطارات وتأخيرها. كما تم إغلاق الطريق السريع A3 بسبب الدخان المتصاعد.
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