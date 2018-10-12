قال الممثل وحاكم كاليفورنيا الجمهوري السابق أرنولد شوارزنيغر إنه "تخطى الحدود عدة مرات" مع النساء.
آرنولد شوارزينغر: تخطيت الحدود مع النساء عدة مرات وأنا آسف
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آرنولد شوارزينغر: تخطيت الحدود مع النساء عدة مرات وأنا آسف
وفي مقابلة نشرت يوم الثلاثاء في مجلة "مينز هيلث"، أو صحة الرجال، قال إنه يشعر بالسوء تجاه سلوكه وإنه كان أول من قال آسف واعتذر عنه.
واتهم شوارزنيغر بسوء السلوك الجنسي عندما رشح نفسه لمنصب حاكم في العام 2003 ونفى المزاعم حينها.
هذا هو السبب الذي يقول أنه كان وراء وجود دورات للتحرش الجنسي عندما أصبح حاكماً للتأكد من عدم ارتكاب أحد، بما في ذلك هو، هذا الخطأ.
وأكد شوارزينغر أنه لم يغير رأيه في الذكورة، وأن والدته هي الحب الأكبر في حياته.
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