قالت الحكومة الدنماركية يوم الجمعة إنها قررت تمديد العمل بقيود مؤقتة على الحدود مع ألمانيا لمدة ستة أشهر للمساعدة في مواجهة خطر الإرهاب.
ولا قيود في الظروف العادية على الحدود لأن الدولتين طرفان في اتفاقية شنجن التي تسمح بالتنقل الحر بينهما.
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
"" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"" أنس نيروخ الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
" إن جميع المشاركين يتمتعون بمعنويات عالية ويأملون بالوصول الى غزة لإيصال رسالة الأمل والحب والسلام التي يحملونها لأهل غزة."زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
"" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"" أنس نيروخ الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
" إن جميع المشاركين يتمتعون بمعنويات عالية ويأملون بالوصول الى غزة لإيصال رسالة الأمل والحب والسلام التي يحملونها لأهل غزة."زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية
الدنمارك تمدد العمل بقيود على الحدود مع ألمانيا لمواجهة خطر الإرهاب
قالت الحكومة الدنماركية يوم الجمعة إنها قررت تمديد العمل بقيود مؤقتة على الحدود مع ألمانيا لمدة ستة أشهر للمساعدة في مواجهة خطر الإرهاب.
ولا قيود في الظروف العادية على الحدود لأن الدولتين طرفان في اتفاقية شنجن التي تسمح بالتنقل الحر بينهما.
وفرضت الدنمارك القيود في العام 2016 كإجراء طارئ، وهي تعني عمليا زيادة الوجود الشرطي وعمليات التفتيش.
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وقالت وزيرة الهجرة والاندماج إنغر ستويبرغ إن تمديد الإجراءات سيبدأ يوم 12 نوفمبر /تشرين الثاني.
وأضافت في بيان "ما زال هناك تهديد إرهابي خطير ضد الدنمارك وضغط كبير على الحدود الخارجية لأوروبا".