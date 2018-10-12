اتهام قائد مسلم بوسني بارتكاب جرائم حرب ضد الصرب والمسلمين

وجه الادعاء العام في البوسنة اتهامات يوم الخميس إلى عاطف دوداكوفيتش أحد قادة مسلمي البوسنة إبان الحرب و16 من أعضاء وحدته بارتكاب أعمال وحشية ضد الصرب في غرب البوسنة أثناء الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1992 و1995.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إن دوداكوفيتش (65 عاما) اتهم أيضا بارتكاب جرائم حرب ضد مسلمين كانوا أعضاء أو مناصرين لفصيل منافس في المنطقة خلال الحرب.
ونفى دوداكوفيتش مرارا كل الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وحكمت أحزاب قومية من الصرب والكروات والمسلمين البوسنة أغلب الوقت منذ انتهاء الحرب التي أودت بحياة أكثر من مئة ألف شخص. وظلت مقسمة بشدة على أسس عرقية ولم تتخذ سوى خطوات محدودة للمصالحة.
كان دوداكوفيتش جنرالا في جيش البوسنة الذي هيمن عليه المسلمون وقاد الفيلق الخامس في جيب بيهاتش الذي حاصرته قوات صرب البوسنة من 1991 إلى 1995.
وبعد الحرب تولى منصب القائد العام لجيش الاتحاد البوسني الكرواتي المتمتع بالحكم الذاتي الذي اندمج فيما بعد مع جيش البلاد.
وقال بيان مكتب المدعي العام "يواجه المتهمون اتهامات بقتل أكثر من 300 صربي أغلبهم مدنيون من كبار السن إضافة إلى جنود سلموا أنفسهم أو اعتقلوا".
وقال ممثلو الادعاء إن جثث عدد من الضحايا عثر عليها في مقابر جماعية ومقابر فردية بعد الحرب في حين لا يزال البحث جاريا عن الباقين.
ويشير جزء من عريضة الاتهام إلى جرائم ارتكبت ضد مسلمين تحت قيادة الزعيم المنشق فكرت عبديتش الذي أسس إقليما انفصاليا حول بلدة فيليكا كلادوسا الغربية.
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وقضت محكمة في كرواتيا بسجن عبديتش نفسه 20 عاما في 2002 في جرائم حرب ضد مسلمين موالين لحكومة البوسنة لكنها خففت الحكم لاحقا وأفرجت عنه في 2012.
واعتقل دوداكوفيتش و11 من أعضاء وحدته في أبريل نيسان في اتهامات بجرائم حرب لكن أفرج عنهم في وقت لاحق وقيدت حركتهم.
وقال ممثلو الادعاء إنهم سيدعون 447 شخصا للشهادة ويقدمون أكثر من 1100 وثيقة كأدلة. ويتعين أن تؤكد محكمة البوسنة الاتهامات.