شاهد: كوبيون يطالبون بالسماح بزواج المثليين

كوبا، بلد يتسم بالكبت ومنع الحريات، وتختفي فيه الصحافة المستقلة، إلا أنه مؤخرا انتشرت مطالبات بتغيير الدستور للسماح بالزواج بين شخصين من نفس الجنس.

الكثير من الكوبيين يعارضون فكرة تعديل الدستور، التي ستسمح للمثليين بالزواج رسميا، وهو مشروع سوقت له ابنة رئيس الحزب الشيوعي في البلد راؤول كاسترو.

ماريلا كاسترو كانت قد أحدثت نقلات جريئة في مجالي الصحة الجنسية والتعليم في البلاد، وابتعدت البلاد عن اضطهاد المثليين.