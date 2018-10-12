قام رجل مغربي ببث البهجة في نفوس سكان سانتياغو وهم في طريقهم لأعمالهم بمشيه على الحبال بين ناطحتي سحاب في العاصمة التشيلية.
شاهد: مغامر مغربي يبهر سكان سانتياغو بمشيه على حبل معلق بين ناطحتي سحاب
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شاهد: مغامر مغربي يبهر سكان سانتياغو بمشيه على حبل معلق بين ناطحتي سحاب
واستطاع المغامر مصطفى دنجر العبور بين المبنيين بالمشي على سلك معدني بارتفاع 75 متراً عن الأرض.
وفي سجل مصطفى رقم قياسي في موسوعة غينيس لمشيه على حبل بارتفاع 180 متراً في إسبانيا في العام 2010.
ويروج هذا الحدث للمشي على الحبال المعلقة في سانتياغو لمهرجان السيرك في تشيلي والذي يعرض المواهب المحلية.
أما مصطفى ففي خططه المستقبلية مغامرة جديدة قريباً للرقص على الحبل والقفز من فوق أربعة أشخاص يصطفون جنباً إلى جنب، في سيرك في أوروبا وفي لاس فيغاس.
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