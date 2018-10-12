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مقتل 5 فلسطينيين في احتجاجات على حدود قطاع غزة

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مقتل 5 فلسطينيين في احتجاجات على حدود قطاع غزة

مقتل 5 فلسطينيين في احتجاجات على حدود قطاع غزة
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قال متحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين اليوم الجمعة خلال احتجاجات على طول حدود القطاع.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنهم يتحرون هذه التقرير في ظل احتجاجات فلسطينية أسبوعية على طول السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة.

وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتنظيم الاحتجاجات لتوفير ستار لشن هجمات.

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