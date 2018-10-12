وزير داخلية إيطاليا سيصدر قرارا بإغلاق محلات "الأقليات الصغيرة" عند التاسعة ليلا

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني عن نيته إصدار قرار جديد، يُجبر فيه أصحاب المتاجر من الأقليات العرقية "على حد تعبيره"، على الإغلاق عند الساعة التاسعة مساء.

وأكد سالفيني إلى أن هذه المبادرة لا تستهدف المتاجر الأجنبية، بل تأتي وفق مساعٍ للحد من التجاوزات والمخالفات التي ترتكبها بعض المحال التجارية، والتي يديرها غالبا مواطنون أجانب، ووصفهم بـ "الذين يتعاملوا مع الشيطان".