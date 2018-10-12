لفت صغيرا فيلة أنظار الحشود في حديقة حيوان سان دييغو، في أول ظهور لهما.
شاهد: صغيرا فيل يمرحان في حديقة حيوان سان دييغو
شاهد: صغيرا فيل يمرحان في حديقة حيوان سان دييغو
المولودان الجديدان هما أنثى صغيرة تبلغ من العمر أسبوعين، لم يتم تسميتها حتى الآن، أما الآخر فهو ذكر اسمه زولي وعمره تسعة أسابيع.
يتمتع زولي بصحة جيدة، حيث بلغ وزنه 122 كيلوغراما عند الولادة، ووصل إلى حوالي 185 كيلوغراما حاليا.
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أما الأنثى الصغيرة فقد ولدت بوزن 127 كغ، ووصل وزنها الآن 143 كغ فقط.
يذكر أن الدغفلان الصغيران التقيا مرارا إلا أنهما لا يتفاعلان في هذه المرحلة من العمر، حيث تفضل الفيلة الصغيرة البقاء مع الوالدين.
ويعد هذا المنتزه موطنا لـ 14 فيل، 4 منها بالغة، و10 دغافل، وكانت البالغة قد أٌنقذت في العام 2003 من مملكة سوازيلاند في جنوب القارة الإفريقية، حيث كادوا أن ينفقوا بسبب الجفاف الشديد.