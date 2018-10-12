قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الحكومة التركية أبلغت مسؤولين أمريكيين عن حيازتها ما تزعم أنه أدلة تثبت بأن الكاتب الصحفي السعودي بصحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي قد قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول قبل عدة أيام. وأضافت الصحيفة التي نقلت تصريحات مسؤولين أمريكيين وأتراك لم تكشف عن هويتهم أن تركيا لديها تسجيلات صوتية ومصورة تثبت مقتل الصحفي السعودي داخل مبنى القنصلية.
واشنطن بوست: أنقرة تملك تسجيلات صوتية ومصورة تتعلق بخاشقجي داخل القنصلية
واشنطن بوست: أنقرة تملك تسجيلات صوتية ومصورة تتعلق بخاشقجي داخل القنصلية
وتظهر التسجيلات، بحسب واشنطن بوست فريقًا أمنيًا سعوديًا يقوم باعتقال خاشقجي في القنصلية بعد دخوله إليها في 2 أكتوبر/ تشرين الأول للحصول على وثيقة رسمية قبل زفافه الذي كان مرتقبا. كما يصور الشريط لحظة قتل خاشقجي، على حد زعم المسؤولين للصحيفة.
وتابعت الصحيفة التي كان الصحفي يعمل بها بقولها، المسؤولون أكدوا أن التسجيل الصوتي الذي تمتلكه تركيا يظهر على وجه الخصوص بعض الأدلة الأكثر إقناعاً على أن الفريق السعودي مسؤول عن مقتل خاشقجي،"إن تسجيل الصوت من داخل السفارة يحدد ما حدث لجمال بعد دخوله". وتؤكد الصحيفة أن المسؤولين الذين تحدثت معهم لديهم معرفة بالتسجيل وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظرا لحساسية القضية.
وأضاف أحد المسؤولين للصحيفة "يمكن سماع صوته (خاشقجي) وأصوات الرجال الذين يتحدثون العربية، كيف حقق معه وعذب ثم قتل" بحسب ما نشرته واشنطن بوست مساء الخميس .
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ولا يُعلم إن كان المسؤولون الأمريكيون شاهدوا هذه الأدلة لكن الصحيفة ذكرت أن الجهات التركية وصفت محتوى هذه التسجيلات الصوتية. ووسط تسارع الأحداث بشأن قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تتمسك السعودية بموقفها حيث ينفي المسؤولون في الرياض أي علاقة في اختفاء خاشقجي، ويؤكدون بأنه غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها.
وكانت تركيا وافقت الخميس على طلب من السعودية لتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في قضية خاشقجي، فيما أبلغ مسؤول أمني تركي رويترز بأن المحققين الأتراك ينتظرون التصريح النهائي من السعوديين لدخول القنصلية السعودية في اسطنبول.