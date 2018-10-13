متوسط مدة الحياة العملية في أوروبا 36 سنة بارتفاع 3 سنوات عن العام 2000

قدر مكتب الإحصائيات الأوروبية مدة مؤشر حياة العمل للأشخاص البالغين من العمر 15 عاماً حالياً، أي كم عدد السنوات التي سيبقى فيها الإنسان نشطاً في سوق العمل في بلد معين وسنة معينة، ضمن أوروبا.

في العام 2017، كان متوسط المدة المتوقعة للحياة العملية في الاتحاد الأوروبي 36 سنة، أي أطول بثلاث سنوات عن العام 2000. وبفحص الأرقام على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تبين أن أقصر مدى للحياة العملية في القارة كان من نصيب إيطاليا ب32 عاماً في حين أن أطولها كان 42 سنة في السويد.

أيضاً هناك فجوة تبلغ 5 سنوات بين الرجال والنساء. فالمعدل لدى الرجال هو 38 عاماً، أما لدى النساء فهو 33 سنة.

وهذا هو الحال في معظم دول الاتحاد الأوروبي، أي مدة الحياة العملية أطول بالنسبة للرجال من النساء، في العام 2017، إلا أن استثناءاً ظهر بالإحصائية يتعلق بدولتين هما ليتوانيا ولاتفيا.

في لاتفيا لم يسجل أي اختلاف في طول فترة الحياة العملية بين الرجل والمرأة، وفي ليتوانيا كانت مدة الحياة العملية أطول بالنسبة للمرأة مقارنة بالرجال.

أما أكبر الفجوات بين الجنسين؟ فسجلت في مالطا بـ12 سنة.

بالعموم تربعت إيطاليا، بلجيكا ولوكسمبورغ بأقصر مدد للحياة العملية.

في حين أن لتوانيا، لاتفيا، إستونيا، وقبرص سجلت مدداً أطول للحياة العملية من جيرانها.

التصنيف بحسب طول الحياة العملية:

وقسم الإحصاء أوروبا إلى ثلاث مجموعات هي:

البلدان ذات التصنيف المنخفض والتي تقل حياة العمل فيها عن 35 سنة :

مالطا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا وبولندا ولوكسمبورغ وبلغاريا وبلجيكا واليونان وكرواتيا وإيطاليا والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

البلدان ذات التصنيف المتوسط والتي تتراوح سنوات العمل فيها بين 35.1 و 38.9 سنة:

إسبانيا وفرنسا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وقبرص وأيرلندا والنمسا والبرتغال وفنلندا وألمانيا وإستونيا والمملكة المتحدة.

البلدان ذات التصنيف العالي، من 39.2 إلى 42.5 سنة:

الدنمارك ، هولندا ، السويد ، النرويج وسويسرا.

الفجوة بين الجنسين:

إيطاليا هي الدولة العضو التي لديها أقصر عمر عمل للمرأة (26.8 سنة) والسويد هي الدولة التي لديها أطول فترة (40.7 سنة).

أما بتضمين بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، فإن تركيا تسجل الأقصر بـ (18.5) وأيسلندا الأطول بـ (45.2).

أما بالنسبة للرجال، فأقصر فترة عمل في بلغاريا (34.4) والأطول بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في السويد (42.6).

ولا توجد علاقة واضحة بين طول الحياة العملية وحجم الفجوة بين الجنسين، حيث توجد فجوات بين الجنسين تبلغ حوالي 5 سنوات في البلدان التي تعيش حياة عملية طويلة أو طويلة جداً كهولندا والمملكة المتحدة وفي البلدان التي لديها حياة عملية أقصر بكثير من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي كالمجر وبلجيكا.

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التأثير الزمني:

تقلصت الفجوة بين الجنسين على مستوى الاتحاد الأوروبي ببطء ولكن بثبات منذ العام 2000.

وكانت الفجوة تبلغ حوالي 7 سنوات في العام 2000، ووصلت لنحو 5 سنوات في العام 2017. وزاد متوسط ​​العمر الافتراضي العملي للمرأة بمقدار 4.2 سنة بينما ارتفع المتوسط للرجل بمقدار 1.9 سنة خلال هذه الفترة.

وسجلت أكبر زيادات في مدة الحياة العملية في هنغاريا ومالطا وإستونيا.

ورغم أن بعض اﻟﺑﻟدان تختلف كثيراً بطول مدد الحياة العملية فيها ﻓﻲ العام 2017 كاﻟﺳوﯾد ﺑﻣﻌدل 41.7 ﺳﻧﺔ وﻣﺎﻟطا ﺑﻣﻌدل 34.1 ﺳﻧﺔ، فإنها ﺗظﮭر ﻣﻊ ذﻟك أﻧﻣﺎطاً ﻣﻣﺎﺛﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو.

يذكر أن رومانيا كانت البلد الوحيد الذي أظهر انخفاضاً يقترب من ثلاث سنوات منذ العام 2000.