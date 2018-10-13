شاهد أجمل 5 صور التقطت الأسبوع الماضي

وقفة احتجاج على ضوء الشموع بعد مقتل الصحافية البلغارية فيكتوريا يوم 8 أكتوبر / تشرين الأول 2018. رويترز / ستويان نينوف.
العلم الأمريكي يرفرف على حطام المنازل في فلوريدا، بعد إعصار مايكل، في الحادي عشر من الشهر الجاري، رويترز / جوثان باكمان.
ضيوف ينتظرون بدء حفل الزفاف الملكي للأميرة أوجيني وجاك بروكسيناك، في قلعة وندسور، يوم 12 من هذا الشهر 2018، رويترز / توبي ميلفيل.
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أيل أحمر يقف في الضباب في بوشي بارك بلندن، يوم 10 أكتوبر / تشرين الأول، رويترز / نيكولاس هينري.
رجل إطفاء بالقرب من قطار سريع في ألمانيا، بعد أن اشتعلت به النيران، في طريقه من كولونيا إلى فرانكفورت أمس. رويترز/ وولف غانغ روتاي.