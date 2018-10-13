شيع المئات السبت جثامين الفلسطينيين السبعة الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الجمعة خلال مسيرات جمعة انتفاضة القدس التي نظمت على حدود قطاع غزة. وشارك المئات من الفلسطينيين في الجنازات في خان يونس ومخيم النصيرات للاجئين. ونظمت مسيرات شعبية ضخمة رفعت خلالها الأعلام ورايات التنظيمات على هامش المواكب الجنائزية التي شارك فيها قادة سياسيون فلسطينيون. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الفصائل الفلسطينية بالرد على ما أسموه بالعدوان الإسرائيلي المتصاعد والعنيف بحق المتظاهرين السلميين على الحدود.
الفلسطينيون يشيعون جثامين قتلاهم وسط مطالبة شعبية بالرد على الإعتداءات الإسرائيلية
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الفلسطينيون يشيعون جثامين قتلاهم وسط مطالبة شعبية بالرد على الإعتداءات الإسرائيلية
وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق النار الجمعة على المتظاهرين بالقرب من الجدار العازل لقطاع غزة وقتل سبعة فلسطنيين فيما أصيب 140 بجروح. وقالت إسرائيل إن قواتها أطلقت النار على مجموعة من الناس اخترقت السياج بقنبلة وهاجمت موقعا للجيش.
وقتل حوالي 200 من سكان غزة منذ بدء الاحتجاجات الحدودية في 30 مارس/ أذار المنصرم، وفقا لارقام وزارة الصحة الفلسطينية.
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