طياران هنديان يقودان طائرة "بطنها ممزق" لأربع ساعات!

لمدة لا تقل عن أربع ساعات، بقيت طائرة Air India Express تحلق في الهواء، بالرغم من الحادث الذي وقع لها، دون انتباه الطيار.

الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 كانت تقل 136 شخصا، تعرضت لتمزق في منطقة "البطن"، لارتطامها بحائط في المطار أثناء الاقلاع، وهو الأمر الذي لم ينتبه له الكابتن، ولم يعلم به إلا عندما أبلغه طاقم المطار لما جرى.