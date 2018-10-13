قال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت سبعة فلسطينيين الجمعة خلال احتجاجات على حدود القطاع. وأعلنت إسرائيل إن قواتها أطلقت النار على مجموعة اخترقت السياج الحدودي بقنبلة وهاجمت موقعا للجيش.
إسرائيل تطلق النار على متظاهرين في غزة وتقتل 7 أشخاص
إسرائيل تطلق النار على متظاهرين في غزة وتقتل 7 أشخاص
ووفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية يرفع قتلى الجمعة عدد من سقطوا من الفلسطينيين منذ أن بدأت الاحتجاجات الحدودية في 30 مارس/ آذار إلى مئتي قتيل تقريبا. وذكر مسعفون في غزة أن هناك نحو 140 مصابا إضافة إلى القتلى السبعة يوم الجمعة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن المحتجين وعددهم نحو 15 ألفا كانوا يرشقون القوات الإسرائيلية والسياج الحدودي "بالحجارة والعبوات الناسفة والقنابل الحارقة والقنابل اليدوية".
وكتب المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس على تويتر قائلا إن مجموعة من المحتجين "فجرت قنبلة في السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة" مما سمح لنحو 20 فردا بالتسلل عبر فجوة.
وأضاف أن نحو خمسة من تلك المجموعة شنوا هجوما منسقا على موقع عسكري داخل إسرائيل وقتلتهم القوات الإسرائيلية.
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وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتنظيم الاحتجاجات لتوفير ستار لشن هجمات وصرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية في القطاع. وتنفي حماس تلك المزاعم.
ومنذ أن بدأت الاحتجاجات الأسبوعية على حدود القطاع قُتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني بينما تعرضت مساحات من الأراضي داخل إسرائيل للإحراق بطائرات ورقية وبالونات أطلقها محتجون عبر الحدود.
وقال اسماعيل هنية زعيم حماس في كلمة لمؤتمر في اسطنبول وجهها من غزة الجمعة إن الحركة تسعى للتوصل لتفاهمات مع عدة أطراف من بينها قطر ومصر والأمم المتحدة. وعبر عن أمله في أن تسفر تلك الجهود عن تهدئة في مقابل رفع الحصار عن القطاع.