"وعد مبابي دين".. تماما كما تعهد به بعيد تتويجه بلقب بطل العالم مع منتخب بلاده فرنسا، وهب مهاجم البلوز كيليان مبابي المكافآت المالية التي حصل عليها نظير التتويج بلقب بطل العالم لجمعيات خيرية. الرياضي الأسمر أكد في مقابلة مع مجلة التايمز الأمريكية أنه منح كل المكافأت التي قبضها والمقدرة بـ 350 ألف يورو إلى جمعية بروميي دي كوردي Premiers de Cordée التي تهتم بإدماج الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في الرياضة.
وعد فوفى... مبابي يتبرع ب 350 ألف يورو لجمعية خيرية
وعد فوفى... مبابي يتبرع ب 350 ألف يورو لجمعية خيرية
وقال لاعب نادي باريس سان جيرمان أنه لا يحتاج لمستحقاته التي يقبضها من المنتخب الوطني الفرنسي مؤكدا أنه لعب من أجل رفع ألوان بلاده.
وعن الصك الضخم الذي قدمه للجمعية قال مبابي "أكسب ما يكفي من المال، الكثير من المال، لذلك أعتقد أنه من المهم مساعدة المحتاجين، والأشخاص الذين يعانون. الكثير يعانون من قساوة الحياة والأمراض وبالنسبة لأشخاص مثلنا نحاول ان نقدم يد المساعدة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتبرع بها مهاجم البلوز الذي وقع هدفه العاشر مع المنتخب الفرنسي الخميس أمام أيسلندا بمكافآته التي يحصل عليها نظير مشاركته في مبارياته مع الديكة. وتعهد ثاني أغلى لاعب في العالم بدفع مكافآته التي يقبضها عن كل مقابلة لجمعية مختلفة.
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