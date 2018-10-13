شاهد: زفاف الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا في قلعة وندسور
تبادلت حفيدة الملكة إليزابيث الأميرة يوجيني وزوجها الجديد جاك بروكسبانك قبلة على درج قلعة وندسور بعد حفل زفافهما الكبير.
وتزوجت الأميرة أوجيني من تاجر النبيذ جاك بروكسبانك في قلعة وندسور أمام مشاهير وأفراد من العائلة المالكة في بريطانيا بما في ذلك الأمير هاري وزوجته ميغان الذين تزوجا في نفس المكان في أيار/ مايو الماضي، والأمير وليام وزوجته كايت.
وتزوجت يوجيني وجاك في حفل تقليدي في كنيسة سانت جورج التي تعود للقرن الخامس عشر، ثم قام الزوجان بجولة في عربة مفتوحة تجرها الخيول في وندسور قبل بدء حفل استقبال في القلعة بضيافة الملكة.