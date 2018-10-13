شاهد: مظاهرت في ألمانيا ضد اليمين المتطرف

تظاهر الآلاف في ألمانيا ضد ما أسموه صعود اليمين المتطرف المتمثل بسياسييه الذين ينشرون أفكارا عنصرية، وندد المنظمون بالعنصرية والتفرقة التي باتت مقبولة اجتماعيا في الآونة الأخيرة.
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المظاهرات ضمت أناسا من توجهات مختلفة، كجماعات حقوقية تمثل اللاجئين والمثليين والعمال وغيرهم، وبحسب المنظمين فقد ضمت الاحتجاجات حوالي 150 ألف مشارك، وزير الخارجية الألماني هيكو ماس وصف المظاهرة بالإشارة النقدية لعناصر اليمين المتطرف في المجتمع.