فيديو: ترامب يلتقي برانسون بعد إطلاق سراحه.. وتركيا وأمريكا تنفيان وجود صفقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إطلاق سراح القس أندرو برانسون سيكون خطوة "هائلة" نحو علاقات أفضل بين الولايات المتحدة وتركيا التي احتجزت القس لنحو عامين.

وتضررت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا، وخطط تركيا لشراء نظام دفاع صاروخي روسي، وسجن الولايات المتحدة لمسؤول تنفيذي في بنك تركي حكومي بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

وصلى برانسون من أجل ترامب في المكتب البيضاوي لدى لقائه معه هناك عقب وصوله إلى واشنطن مع زوجته يوم السبت.

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا يوم السبت على إطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برانسون بعد عامين من الاحتجاز وقال إن الخطوة ستساعد في تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

لكن ترامب نفى عقد صفقة مع أنقرة للإفراج عن برانسون.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر صباح السبت "لا أبرم صفقات من أجل رهائن. لكن على الرغم من ذلك هناك تقدير كبير نيابة عن الولايات المتحدة لهذه الخطوة التي ستؤدي إلى علاقات جيدة وربما عظيمة بين الولايات المتحدة وتركيا".

ووجه ترامب شكرا بوجه خاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدته يوم السبت "لمساعدته"، وهو ما لاقى ردا مقتضبا من جانب الرئيس التركي الذي كرر قوله بأن القرار قرار المحكمة وليس قراره هو.

وكتب أردوغان على حسابه على تويتر قائلا "عزيزي السيد الرئيس.. كما أوضحت دائما.. القضاء التركي توصل لقراره بشكل مستقل... أتمنى أن تواصل الولايات المتحدة وتركيا تعاونهما كحليفين وتحاربان معا الجماعات الإرهابية".

وغادر برانسون، الذي كان رهن الإقامة الجبرية منذ يوليو تموز، تركيا مساء الجمعة ووصل إلى قاعدة أندروز الجوية خارج واشنطن يوم السبت ومن المقرر أن يلتقي بترامب في البيت الأبيض بعد ظهر السبت بتوقيت الولايات المتحدة.

وتضررت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا، وخطط تركيا لشراء نظام دفاع صاروخي روسي، وسجن الولايات المتحدة لمسؤول تنفيذي في بنك تركي حكومي بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

وأدرج أردوغان، في تغريدة تحث على التحرك المشترك ضد الجماعات الإرهابية، كلا من حزب العمال الكردستاني وشبكة من مؤيدي رجل الدين فتح الله كولن تتهمها تركيا بمحاولة الإطاحة بالحكومة.

وطالب أردوغان الولايات المتحدة بأن تسلم كولن ليواجه اتهامات في تركيا.

وحتى في الوقت الذي يحتفل فيه المسؤولون الأمريكيون بإطلاق سراح برانسون، فإنهم دعوا تركيا أيضا إلى الإفراج عن مواطن أمريكي من أصل تركي كان يعمل بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ومسجون حاليا بتهم إرهاب، فضلا عن ثلاثة مواطنين أتراك من موظفي القنصلية الأمريكية جرى اعتقالهم.