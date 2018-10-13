في مقابلة مع شبكة سي بي اس الأمريكية، توعد الرئيس الأمريكي بعقوبة قاسية إذا ثبت أن السعودية هي من قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصليتها في مدينة اسطنبول التركية. وقال في هذا الصدد: "سنصل إلى كبد الحقيقة وسيكون هناك عقاب شديد".
ترامب يتوعد السعودية بالعقاب الشديد إذا ثبت أنها وراء اختفاء خاشقجي
ترامب يتوعد السعودية بالعقاب الشديد إذا ثبت أنها وراء اختفاء خاشقجي
وردا على سؤال عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر أمرا بقتل خاشقجي، قال ترامب "لا أحد يعلم حتى الآن،
لكننا سنعلم على الأرجح". وأضاف ترامب في مقتطفات من مقابلته مع برنامج (60 دقيقة) الذي تبثه شبكة سي بي اس والتي تذاع غدا الأحد "سنشعر بالانزعاج الشديد والغضب إذا كان هذا هو ما حدث".
وأشار ترامب إلى أن قضية خاشقجي قد تكون لها تبعات خطيرة "ربما خصوصا" لكونه صحفيا.
وقال ترامب ردا على سؤال بشأن صادرات الأسلحة للرياض بقوله إنه لا يريد أن يتضرر سوق الوظائف في الولايات المتحدة إن أوقفت واشنطن بيع الأسلحة للسعودية وبالتالي فإن قطع المبيعات العسكرية الأمريكية للمملكة قد لا يكون خيارا مطروحا.
الرئيس الأمريكي كان التزم الحذر في أولى أيام اختفاء جمال خاشقجي بقوله إنه لا معلومات لديه بهذا الشأن، لكنه وأمام التطورات الأخيرة لم يجد بدّا من الخروج عن صمته والإدلاء بدلوه. فقد صرّح أمس ردّا على سؤال لأحد الصحفيين يستفسر فيه إن كانت واشنطن ستعيد تقييم علاقاتها مع السعودية فقال: إننا سنعرف ما الذي حدث بخصوص الوضع المأساوي في تركيا والمتعلق بالعربية السعودية والصحفي. لا أحد يعرف حتى الآن ما الذي حدث بالضبط.
وحين سُئل ترامب إن كان صهره ومبعوثه للشرق الأوسط جارد كوشنر قد ارتكب خطأ حين أقام علاقة قوية بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. قال ترامب: لا لا أعرف إن كانت العلاقة مع بن سلمان أقوى من العلاقات التي نقيمها مع أناس آخرين. إن لنا عدة علاقات متينة أخرى مع عدة بلدنا لكن هذه (ويقصد قضية اختفاء خاشقجي) مشكلة خطيرة.
وكانت مصادر تركية قالت لرويترز إن التقييم الأولي للشرطة يشير إلى أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية. وتنفي الرياض هذه المزاعم.