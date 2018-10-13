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الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو.. هل شاهدت فيلة تأكل اليقطين من قبل؟

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فيديو.. هل شاهدت فيلة تأكل اليقطين من قبل؟

فيديو.. هل شاهدت فيلة تأكل اليقطين من قبل؟
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نشرت إدارة حديقة حيوان أوريغون الجمعة مقطع فيديو لفيلة آسيوية، أثناء تناولها اليقطين بمناسبة أعياد هالوين، حيث عمدت على تكسيرها قبل أن تبدأ بتناولها بنهم، أو بدحرجتها كنوع من الترفيه.