حقيبة وزير تبحث عن صاحبها.
36 ألف عراقي تقدموا لوظيفة وزير في الحكومة الجديدة
36 ألف عراقي تقدموا لوظيفة وزير في الحكومة الجديدة
نهج جديد للتوزير تبناه رئيس الحكومة العراقية الجديد، مطلقا حملة توظيف لجذب وزراء جدد للانضمام للتشكيل الوزاري الجديد الذي يعمل عليه.
عادل عبد المهدي المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي وقد رحب المبادر بهذه الخطوة بطلبات أشخاص من ذوي الخبرة والتخصصات والخبرة العملية، للانضمام لفريقه الوزاري، في خطوة تعتبر محاولة لتشكيل حكومة من التكنوقراط لا يقعون فريسة الخلافات السياسية والعرقية التي أثرت على البلاد.
الطريف بالموضوع أن 36006 مواطن عراقي تقدموا للوظيفة المعروضة، مع العلم أن حوالي 9317 فقط تقدموا بجميع الوثائق المطلوبة، والتي نشرها على صفحته على فيسبوك، حيث ألمح إلى أن 97% من هؤلاء مستقلون سياسيا، و15% منهم من النساء، كما أنهم ينحدرون من مختلف المحافظات العراقية، بحسب weforum.
وتضمنت الخانات التي ملأها المتقدمون أسئلة حول أفكارهم حول القيادة الناجحة واقتراحات وحلول عملية لمشاكل البلاد.