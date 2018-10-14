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ألمانيا: طائرة صغيرة تسقط على حشد من الناس موقعة عددا من القتلى

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ألمانيا: طائرة صغيرة تسقط على حشد من الناس موقعة عددا من القتلى

ألمانيا: طائرة صغيرة تسقط على حشد من الناس موقعة عددا من القتلى
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قالت الشرطة الألمانية إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة من نوع سيسنا وسط حشد بولاية هسه بغرب المانيا اليوم الأحد. وأضافت الشرطة أن عددا آخر من الأشخاص أصيب في الحادث الذي وقع بعد ظهر الأحد شمالي مدينة فولدا.

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