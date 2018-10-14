الأردن وسوريا يعلنان فتح الحدود بينهما يوم الإثنين

قالت سوريا والأردن يوم الأحد إن المعبر الحدودي بينهما سيعاد فتحه يوم الاثنين بعد إغلاقه لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد محادثات استمرت عدة أسابيع.

واستعادت الحكومة السورية السيطرة على المنطقة المحيطة بمعبر نصيب في يوليو/ تموز خلال هجوم مدعوم من روسيا، استمر عدة أسابيع، لطرد مسلحي المعارضة من معقلهم في جنوب غرب سوريا.

وقالت جمانة غنيمات المتحدثة باسم الحكومة الأردنية "اللجان الفنية الأردنية السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مركز حدود جابر (نصيب)... الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على فتح المعبر اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق الخامس عشر من تشرين أول".