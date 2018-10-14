حلفاء ميركل يفشلون في انتخابات بافاريا

عانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مما يمكن تسميته نزيف الحفاء، في أسوأ انتخابات منذ العام 1950، حيث ذهبت الكثير من الأصوات إلى أقصى اليمين، فيما يمكن أن يشكل خطرا ويزيد من الانقسامات داخل الحكومة المعرضة للأزمات.

الاتحاد المسيحي الاجتماعي، حليف ميركل الأساسي، حصل على 35.5% من الأصوات، وهو ما يمكن اعتباره هزيمة سياسية تاريخية وما سيزيد من إضعاف حكومة ميركل.