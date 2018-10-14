حلفاء ميركل يفشلون في انتخابات بافاريا

عانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مما يمكن تسميته نزيف الحفاء، في أسوأ انتخابات منذ العام 1950، حيث ذهبت الكثير من الأصوات إلى أقصى اليمين، فيما يمكن أن يشكل خطرا ويزيد من الانقسامات داخل الحكومة المعرضة للأزمات.
الاتحاد المسيحي الاجتماعي، حليف ميركل الأساسي، حصل على 35.5% من الأصوات، وهو ما يمكن اعتباره هزيمة سياسية تاريخية وما سيزيد من إضعاف حكومة ميركل.
الحزب الذي يسيطر على بافاريا منذ خمسينيات القرن الماضي، مني بهزيمة سياسية بحسب استطلاع للرأي، أجري بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.
النتيجة التي حصل عليها تعني خسارته حوالي 12 نقطة مقارنة مع نتائج الانتخابات الماضية عام 2013، وهو ما يعني أن ميركل ستضطر للبحث عن تحالف سياسي مع أحزاب قد لا تكون بنفس التوجه، لتتمكن من تشكيل الحكومة.
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الشريك الثاني في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا وبحسب استطلاع الرأي سيحصل على ما بين 9 – 10% من الأصوات.
حزب الخضر لاقى نجاحا هذه المرة حيث تربع في المركز الثاني بإمكانية حصوله على حوالي 19% من الأصوات، يليه حزب البديل لألمانيا حيث قد يحصل على 11 %، والليبراليون 5% والمحافظون المستقلون حوالي 11.5%
نتائج الانتخابات هذه قد تؤثر على تشكيلة الحكومة، وعلى سياسات ميركل بالكثير من القضايا، كعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي واللاجئين.