توفي الممثل القطري عبد العزيز الجاسم الأحد في مستشفى بتايلند، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد أن عانى لفترة طويلة من مشكلات صحية.
وفاة الممثل القطري عبد العزيز الجاسم وفي رصيده أكثر من 100 عمل فني
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وفاة الممثل القطري عبد العزيز الجاسم وفي رصيده أكثر من 100 عمل فني
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الجاسم وهو من مواليد 1957، كان قد سافر على لندن لتلقي العلاج، بعد وعكة صحية الجسدية، وقد اضطر للسفر إلى تايلند بعد تجدد الأعراض، حيث توفي هناك، وكان الفنان الراحل قد أصيب بنزيف حاد عام 2013.
بداية الجاسم كانت عام 1977 مع مسرح السد، وشكل عام 1979 مع الفنان غانم السليطي ثنائيا كوميديا، في عدة أعمال، وفي رصيده أكثر من 55 عملا تلفزيونيا، وحوالي 34 عملا مسرحيا، بالإضافة إلى عملين إذاعيين.
ومن أشهر مسلسلاته، حكاية العرندس، والناس بيزات، قلوب للإيجار، خيوط ملونة، وكسر الخواطر، أما آخرها فكان حالة خاصة عام 2016، وشاركه البطولة فيها هيا عبد السلام وفؤاد علي.