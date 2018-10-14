تامر حسني يعتذر عن حفلاته لإصابته بوعكة صحية

نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني صورة علقت عليها "طول عمرك أقوى من الأيام"، بعد العارض الصحي الذي أصابه.

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وكان حساب الفنان تامر حسني على فيسبوك قد كتب يوم 11 أكتوبر / تشرين الأول:"تم نقل الفنان تامر حسني منذ قليل الي إحدى مستشفيات منطقة 6 أكتوبر إثر إصابته بوعكة صحية شديدة جداً، بعد إنتهائه من تصوير برنامج، صاحبة السعادة، و إحتمالات إجراء عملية في أحباله الصوتية" .

حسام حسني شقيق تامر ومدير أعماله كان قد أكد بأن أخيه يمر بوعكة صحية، معتذرا عن إحياء حفلاته خلال هذا الفترة، كما اعتذر عبر حسابه على فيسبوك من الجهة المنظمة للحفل.