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تامر حسني يعتذر عن حفلاته لإصابته بوعكة صحية

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تامر حسني يعتذر عن حفلاته لإصابته بوعكة صحية

تامر حسني يعتذر عن حفلاته لإصابته بوعكة صحية
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@tamerhosny
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نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني صورة علقت عليها "طول عمرك أقوى من الأيام"، بعد العارض الصحي الذي أصابه.

@bassmaboussel

وكان حساب الفنان تامر حسني على فيسبوك قد كتب يوم 11 أكتوبر / تشرين الأول:"تم نقل الفنان تامر حسني منذ قليل الي إحدى مستشفيات منطقة 6 أكتوبر إثر إصابته بوعكة صحية شديدة جداً، بعد إنتهائه من تصوير برنامج، صاحبة السعادة، و إحتمالات إجراء عملية في أحباله الصوتية" .

حسام حسني شقيق تامر ومدير أعماله كان قد أكد بأن أخيه يمر بوعكة صحية، معتذرا عن إحياء حفلاته خلال هذا الفترة، كما اعتذر عبر حسابه على فيسبوك من الجهة المنظمة للحفل.

إلى إدارة وشباب جامعة cic وإلى شركة صوت الشركه المنظمه للحفل .. نعتذر عن عدم مقدرة الفنان تامر حسني لإحياء حفلكم اليوم...

Publiée par Tamer Hosny sur Jeudi 11 octobre 2018

وتوجه تامر حسني السبت إلى الولايات المتحدة، لإجراء فحوصات طبية على الحبال الصوتية، بسبب ما يعانيه من التهابات.

أما آخر تعليق من صفحة تامر على حالته الصحية فكان:

مازالت الحاله الصحيه للفنان تامر حسني غير جيده ولكنه والحمد لله حتى الآن لا يحتاج لتدخل جراحي، فهو يعاني الآن من التهاب...

Publiée par Tamer Hosny sur Samedi 13 octobre 2018