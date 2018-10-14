هل تصدق... نظارات لها القدرة على حجب الإعلانات الدعائية من الشاشات

التدفق الهائل للإعلانات التجارية على الشبكة العنكبوتية يزعج الكثير من مستخدمي الأنترنت ما دفع بالبعض إلى اللجوء للتطبيقات التي تمنع وتخفي الإعلانات تماما من حياتهم الإفتراضية مثل ادبلوك AdBlock. هذا الحل يصعب تطبيقه في الشوارع والمقاهي والمترو وغيرها من الأماكن العمومية المجهزة بالشاشات والتي تعرض كمّاً هائلا من الإعلانات التجارية التي تحاول "شغل" المساحة المتبقية من دماغنا خلال أوقات الفراغ.

لمواجهة هذه المعضلة قام أمريكيان بإبتكار "الحل المعجزة"، سكوت بلاو وايفان كاش عالجا هذه المشكلة بالتكنولوجيا عن طريق إبتكار نظارات حجب صور الشاشات ووقف الإعلانات.