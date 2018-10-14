ترامب يقول إنه ليس متأكدا من نية وزير دفاعه الاستقالة ويصفه بالديمقراطي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس متأكدا مما إذا كان وزير الدفاع جيمس ماتيس يعتزم الاستقالة من منصبه لكنه أضاف في مقابلة مسجلة مع برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة CBS أنه قد يفعل ذلك.

وتابع وفقا لمقتطف من المقابلة تم بثه يوم الأحد قبل إذاعة البرنامج أن ماتيس "ربما" يعتزم الاستقالة مضيفا "إذا أردتم أن تعلموا الحقيقة فأعتقد أنه ديمقراطي نوعا ما. لكن الجنرال ماتيس شخص طيب، إننا نتعامل معا بشكل جيد للغاية، قد يستقيل".