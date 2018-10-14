ترامب يقول إنه ليس متأكدا من نية وزير دفاعه الاستقالة ويصفه بالديمقراطي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس متأكدا مما إذا كان وزير الدفاع جيمس ماتيس يعتزم الاستقالة من منصبه لكنه أضاف في مقابلة مسجلة مع برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة CBS أنه قد يفعل ذلك.
وتابع وفقا لمقتطف من المقابلة تم بثه يوم الأحد قبل إذاعة البرنامج أن ماتيس "ربما" يعتزم الاستقالة مضيفا "إذا أردتم أن تعلموا الحقيقة فأعتقد أنه ديمقراطي نوعا ما. لكن الجنرال ماتيس شخص طيب، إننا نتعامل معا بشكل جيد للغاية، قد يستقيل".
وقال:" لا أعرف، لم يخبرني، علاقتي به قوية، تناولت معه الغداء منذ يومين، إذا أردت أن تعلمي الحقيقة، فهو ديمقراطي نوعا ما".
تأتي تصريحات ترامب بعد أسبوع من إعلان المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، أنها ستستقيل، لتأتي تصريحات ترامب بأنه يتوقع أن يستقيل جنراله ذو الـ 68 عاما.
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ولا يمكن للآن التخمين كم سيبقى ماتيس ـ الذي قاد وحدة المارينز الأولى خلال الحرب على العراق عام 2003 ـ في إدارة ترامب، خاصة وأن الرجلين لديهما رأيان مختلفان بما يخص التعامل بملف كوريا الشمالية، والمثليين الذين يخدمون في الجيش، واستخدام التعذيب.
ويمكن القول بأن انتشار كتاب "الخوف" لبوب وودوارد والذي زعم فيه بأن ضابطا عسكريا وصف ترامب بالأحمق، وأنه يتصرف وكأنه تلميذ بالابتدائية، قد أجبب الخلاف، حيث دارت الشكوك بأن ماتيس هو من سرب هذه التعابير، بالرغم من أنه نفى أن يكون قد تلفظ بهذه الكلمات.
وبحسب الاندبندت نفى ماتيس للصحفيين نيته الاستقالة وقال:"لن أعتبر الأمر جديا على الإطلاق، بالطبع لا أفكر بالمغادرة"، وبحسب الصحيفة فإن مغادرة ماتييس سيكون ضربة لكل من يراه بأنه قوة معتدلة في مواجهة ترامب.