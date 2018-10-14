الكثير من الشباب يفضلون الانتقال خارج بلدانهم للعمل، خاصة إن كانت هذه الفرصة ستعود عليهم بدخل يفوق ما قد يحصلون عليه في الوظائف المحلية، وهنا تبدأ عملية البحث عن فرصة مناسبة، قد تستغرق أشهرا للحصول على وظيفة جيدة بمرتب مرضي.
ما هي الدول التي عليك التفكير للعمل فيها بسبب مستوى الرواتب؟
ما هي الدول التي عليك التفكير للعمل فيها بسبب مستوى الرواتب؟
وبحسب موقع بلومبرغ فإن العمل في سويسرا والولايات المتحدة وهونغ كونغ هو الأفضل من ناحية مستوى دخل الفرد، حيث يصل متوسط دخل العامل فيها 21000 دولار.
الدراسة الاستقصائية التي أجريت أظهرت أن 45% من المغتربين أكدوا أن وظائفهم الحالية ذات مردود أعلى في سوق العمل العالمي، و28% أكدوا أنهم انتقلوا إلى بلدان أخرى ليحصلوا على رتبة وظيفية أعلى.
في سويسرا مثلا، والتي تعرف بغلاء أسعارها بلغ إجمالي الدخل السنوي 61000$، أما رواتب المغتربين فتصل إلى 203000$ في السنة، وهو ضعف المستوى العالمي.
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هذه النقطة جعلت سويسرا تتربع على قمة وجهات الباحثين عن العمل برواتب عالية، تليها الولايات المتحدة، حيث يقدّر إجمالي رواتب المغتربين فيها بنحو 185.1 ألف دولار، فهونغ كونغ بـ 178.7 ألف دولار، ثم الصين 172.7 ألف دولار، وسنغافورة بـ 162.2 ألف دولار، ومن بين هذه الدول توجد الإمارات العربية المتحدة 155 ألف دولار، فالهند 131.8 ألف دولار، فإندونيسيا 128 ألف دولار، ثم اليابان 127.4 وأستراليا في ذيل القائمة 125.8 ألف دولار، مع العلم أن هذه النتائج من دراسة لبنك HSBC حول المغتربين.
وتصدرت سنغافورة الترتيب كأفضل مكان للعيش والعمل، للعام الرابع على التوالي، متفوقة على نيوزلندا وألمانيا وكندا، واحتلت سويسرا المركز الثامن، بسبب ارتفاع تكاليف تربية الأطفال وصعوبة إقامة علاقات اجتماعية.
وبحسب جون جودارد رئيس البنك، فإن سنغافورة تحتوي على كل ما يمكن أن يرغب به المغترب، أما ما أثر على ترتيب السويد والتي تشتهر بأنها أفضل دول العالم من ناحية المساواة بين الجنسين، فهي الفواتير العالية التي تتكبدها الأسرة.
وفي هذه القائمة حازت الدول على المراكز بالترتيب، سنغافورة، نيوزيلندا، ألمانيا، كندا، البحرين، أستراليا، السويد، سويسرا، تايوان والإمارات العربية المتحدة.