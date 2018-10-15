ألمانيا تستعد لترحيل مغربي أُدين بالضلوع في هجمات الحادي عشر من أيلول

نقل رجل مغربي مدان بمساعدة ثلاثة من مهاجمي الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر وهم يخططون لضرب نيويورك وواشنطن من سجن هامبورغ يوم الاثنين إلى مطار المدينة استعدادا لترحيله إلى بلده.
ومن المنتظر أن يتم ترحيل منير المتصدق، الذي تم إدانته عام 2006 بالانتماء إلى منظمة إرهابية إلى مراكش بالمغرب.
ونقل الرجل البالغ من العمر 44 عاماً بطائرة هليكوبتر إلى مطار هامبورغ، ثم رافقه ضابطا شرطة مدججين بالسلاح إلى طائرة مروحية أخرى في الانتظار.
وحُكم على المتصدق، الذي نفى معرفته بإعداد أصدقائه لهجمات على الولايات المتحدة، بالسجن لمدة أقصاها 15 عاماً.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين قال فرانك ريشارتر المتحدث باسم وزارة الداخلية في هامبورغ إن المتصدق "سيغادر البلاد قريباً" لكنه لم يحدد بدقة متى سيعاد الى المغرب، قائلاً إن السلطات لا تريد تعريض العملية للخطر.
ورفض محامي المتصدق جان جاكوب التعليق على القضية.
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