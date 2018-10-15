ذكرت وسائل إعلام محلية تركية أن سفارة إيران في أنقرة تم إجلاء موظفيها، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، إثر إنذار باحتمال وقوع هجوم تفجيري.
تهديد بوقوع هجوم تفجيري على سفارة إيران في أنقرة وطهران تنفي
تهديد بوقوع هجوم تفجيري على سفارة إيران في أنقرة وطهران تنفي
وذكرت وكالة "دي إيتش أي" التركية الخاصة للأنباء بأنه تم إجلاء السفير الإيراني وموظفين آخرين إلى الشارع، الذي أغلقت طرقاته ونشرت فيه أعداد كبيرة من عناصر الشرطة التركية، قبل أن تتم إعادة فتحه. وقد قامت الشرطة بتفتش السيارات الموجودة في محيط السفارة، بحسب مصور فرانس برس.
من جانبها نفت الخارجية إيران ما نقلته وسائل إعلام تركية محلية عن وجود تهديد بوقوع هجوم، وقالت انه لم يجر إجلاء موظفين من المبنى أصلا، بينما قال مصور لرويترز إنه شاهد زائرين للسفارة، وقالوا له إن العمل داخل المبنى متواصل بشكل عادي، رغم رفع مستوى التأهب الأمني في المنطقة.
وتشهد تركيا تأهبا أمنيا كبيرا، وتقوم السلطات هناك باستمرار بحملات إيقاف واسعة، لمن يشبه في انتمائهم لتنظيمي داعش، وحزب العمال الكردستاني.
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