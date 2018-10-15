حراس الحياة البرية في كوينزلاند في استراليا محظوظون لأنهم على قيد الحياة بعد أن تعرضوا لهجوم من قبل ذكر الكنغر الرمادي. جيم وليندا سميث تفاجأ لإقتحام ذكر الكنغر الرمادي لمنزلهم الواقع في دارلينغ داونز الأحد. عائلة سميث كانت تقدم الطعام لقطيع من حيوان الكنغر عندما قام أحدهم بمهاجمتهم وأوقع جيم أرضا. زوجته ليندا استغربت الحادثة وهرعت نحو المكان لمساعدة زوجها فقام الكنغر بمهاجمتها أيضا.
شاهد: ذكر كنغر رمادي يهاجم عائلة في أستراليا
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شاهد: ذكر كنغر رمادي يهاجم عائلة في أستراليا
الكنغر "الشرس" أصاب ليندا بجروح بالغة على مستوى الرئتين وكسور في الضلوع نقلت على إثرها إلى المستشفى حيث خضعت لعملية جراحية. وقالت وسائل الإعلام المحلية أن إبن جيم وليندا سارع لإنقاذ والديه عندما سمع الصراخ وقام بضرب الكنغر بقطعة من الخشب وإبعاده.
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