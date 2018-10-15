أقدم أحد سكان مدينة ليما عاصمة بيرو على تطليق زوجته بعد أن رآها في أحضان رجل آخر في خرائط غوغل. مثيراً ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد خمسة أعوام من خيانتها .... فضحها "غوغل" فطلقها زوجها
بعد خمسة أعوام من خيانتها .... فضحها "غوغل" فطلقها زوجها
وتعرّف الزوج المخدوع على زوجته في صورة بانوراما ثلاثية الأبعاد، عندما كان يبحث في تطبيق خرائط غوغل عن أنسب مسارات رحلته، باتجاه أحد أشهر الجسور الواقع في العاصمة البيروفية، حيث لاحظ رجلاً ممدّداً على أريكة حديقة ورأسه في حضن امرأة تشبه زوجته، قبل أن يدرك فعلاً أنها كانت زوجته، حين تعرّف عليها من ملابسها، نظراً لعدم وضوح ملامح وجهها.
وواجه الرجل زوجته بالصورة التي التقطت بإحدى كاميرات "غوغل"، بالقرب من جسر Puente de los Suspiros في منطقة بارانكو بالعاصمة ليما، فاعترفت بأنها خانته، وأقامت علاقة غرامية مع رجل آخر، ما أدى إلى طلاقهما في وقت لاحق.
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وكانت المرأة "المفضوحة" ترتدي سترة بيضاء مع بنطال الجينز وحذاء بكعب عال، تداعب شعر رجل مستلق وقد أرخى رأسه وسط حضنها.
والتقطت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 2013 في منطقة "جسر التنهدات" التي تعتبر من معالم المدينة السياحية.