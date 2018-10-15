أعلن قصر كنسينغتون الاثنين ان ميغان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا حاملا. وقال القصر في بيان "يسعد سمو دوق ودوقة ساسكس الإعلان عن انتظارهما مولودا خلال ربيع 2019".
الأمير هاري وزوجته ميغان ينتظران مولودهما الأول
الأمير هاري وزوجته ميغان ينتظران مولودهما الأول
وتزوج هاري وميغان في مايو/ أيار المنصرم ويزوران حاليا استراليا في أول جولة خارجية لهما.
ووصل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى أستراليا الاثنين قبل يوم من بدء أول جولة رسمية خارجية يقومان بهما منذ زواجهما.
وهذه هي الجولة الثانية في أستراليا التي يقوم بها الجيل الأصغر في العائلة المالكة بعد الزيارة التي قام بها الأمير وليام وزوجته كيت وابنهما الأكبر جورج في 2014. ومن المقرر أن يركب دوق ودوقة ساسكس عبارة من ميناء سيدني تمر بدار الأوبرا الثلاثاء، بالإضافة إلى مشاهدة رقصة تؤديها فرقة رقص معاصرة للسكان الأصليين كما سيشاهدان حيوان الكوالا في حديقة حيوان تارونجا. وسيلتقي الزوجان بمزارعين تضرروا من الجفاف الشديد يوم الأربعاء.
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وتتزامن زيارة هاري وميغان مع دورة ألعاب إنفكتوس لمصابي الجيش في الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر/ تشرين الأول. ودورة الألعاب التي أسسها الأمير هاري هي حدث سنوي يشبه دور ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة. كما سيزور الزوجان نيوزيلندا وجزر تونجا وفيجي الواقعة في جنوب المحيط الهادي خلال الجولة.