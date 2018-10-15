قانون "قاس" ضد المشردين يدخل حيز التنفيذ في المجر

قانون يحظر على المشردين النوم في الشارع يدخل حيز التنفيذ في المجر الاثنين، بعد أن تبنت الحكومة القرار الذي وصفه معارضون ومنظمات حقوقية وإنسانية بـ"القاسي".

وبموجب القانون، الذي صدر إثر تعديل دستوري أقره البرلمان في يونيو/حزيران، يمكن لأفراد الشرطة بأن يأمروا المشردين بالانتقال إلى الملاجئ.

وإذا رفضوا الأمر ثلاث مرات في غضون 90 يوما، يمكن للشرطة احتجازهم وإتلاف ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك الخيام.