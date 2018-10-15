أفادت وكالة رويترز الاثنين أن محطة (سي.إن.إن) اليوم الاثنين نقلت عن مصدرين لم تسمهما قولهما أن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خطأ.
السعودية تستعد للاعتراف أن خاشقجي قتل نتيجة استجواب خاطئ (رويترز نقلا عن CNN)
السعودية تستعد للاعتراف أن خاشقجي قتل نتيجة استجواب خاطئ (رويترز نقلا عن CNN)
وقالت القناة الأمريكية إن أحد المصدريْن حذر من أن هذا التقرير مازال قيد الإعداد وقد يتغير. ونقلت المحطة عن المصدر الآخر قوله إن من المرجح أن يخلص التقرير إلى أن هذه العملية جرت دون إذن وأن من تورطوا فيها سيحاسبون.
وكان محققون من الشرطة التركية القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الاثنين، وذلك بعد أسبوعين من اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
وكان مصدر دبلوماسي تركي ذكر في وقت سابق أن فريق تحقيق تركيا سعوديا مشتركا سيقوم بتفتيش القنصلية، وهي آخر مكان شوهد فيه خاشقجي قبل اختفائه في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
ويقول المسؤولون الأتراك إن السلطات تعتقد بأنه قتل في القنصلية وبأن جثته نقلت منها. وتنفي السعودية بشدة قتل خاشقجي.