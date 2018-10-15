قالت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين إنها تشتبه في احتجاز امرأة في مدينة كولونيا.
إطلاق نار واحتجاز رهينة في محطة القطار الرئيسية في كولونيا
إطلاق نار واحتجاز رهينة في محطة القطار الرئيسية في كولونيا
وقالت متحدثة باسم الشرطة "نفترض أن هناك رهينة احتجزت إما في ماكدونالدز أو في صيدلية قريبة... هناك امرأة على الأرجح محتجزة ولا نعرف أي تفاصيل أخرى".
وذكرت مجلة فوكوس الألمانية في وقت سابق أن عدة أعيرة نارية أطلقت في محطة قطارات كولونيا. وذكرت المتحدثة أن الشرطة ليس لديها أي علم بإطلاق نار.
قالت شركة دويتشه بان المملوكة للدولة والمشغلة للسكك الحديدية اليوم الاثنين إنه تم إغلاق محطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا بعد أن قالت الشرطة إنها تحقق فيما يشتبه أنها واقعة احتجاز رهينة.
وأضافت على تويتر "عملية الشرطة تعطل حركة السكك الحديدية. تم إغلاق المحطة الرئيسية في كولونيا".
وقالت إنه لم يتضح إلى متى ستستمر عملية الشرطة.
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