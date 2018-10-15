حجزت السلطات التايلاندية أكثر من 22 مليون حبة ميثافيتامين شمالي محافظة شيانغ راي، بالقرب من حدود ميانمار. وقالت الشرطة إنه تم حجز أكثر من 12 مليون حبة من حبوب الهلوسة يوم السبت، كما تم حجز 10 مليون حبة أخرى يوم أمس الأحد. ولم تكشف السلطات عن قيمة المحجوزات، ولكن بحسب التقديرات فإن قيمتها تتجاوز 70 مليون دولار.
شاهد: حجز أكثر من 22 مليون حبة ميثامفيتامين في تايلاند
شاهد: حجز أكثر من 22 مليون حبة ميثامفيتامين في تايلاند
وكان يعتزم أن يتم إدخال المخدرات إلى تايلاند واحتمال نقلها إلى بلد ثالث وفق الشرطة التايلاندية. وعرضت السلطات التايلاندية في بانكوك كميات كبيرة من المخدرات تم حجزها على مدى الأسبوعين الماضيين، وتشمل المحجوزات أقل من طنين من مخدرات الماريخوانا و8 كلغ من الكوكايين.
واعتقلت السلطات التايلندية 13 شخصا على صلة بعمليات تهريب المخدرات تلك. وكان إنتاج الميثافيتامين والاتجار به جنوب شرقي آسيا قد بلغ مستويات خطيرة، وفق ما نبه إليه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، في تقرير له صدر خلال شهر أيار/مايو الماضي.
للمزيد على يورونيوز:
شاهد: السلطات الإسبانية تضبط 5,5 طن من الحشيش في زورقين قبالة جبل طارق
استعداد على المستوى الزراعي والصناعي والتجاري في كندا ليوم تشريع الحشيش