القرني والعريفي وهيئة كبار العلماء يغردون حول قضية "خاشقجي"

التفاعل السعودي الشعبي أو شبه الرسمي، مع قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي واتهام المملكة بالوقوف وراء الحادث، ازداد في الأيام الأخيرة، مع الغموض الذي يكتنف القضية، مغردون نشروا هاشتاغ جديد، للتعبير عن تأييد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خاصة وأن بعض وسائل الإعلام توجه في تقاريرها أصابع الاتهام إليه، كونه المسؤول عن اختفاء خاشقجي.
الدكتور عائض القرني، نشر عدة تغريدات، هاجم فيها من يتآمر على المملكة، مشيرا في كلماته إلى أن هؤلاء سيندحرون، مؤكدا أن السعودية لا تفتعل الأزمات ولا تقتات على الدسائس، كونها صاحبة رسالة.
وأعاد القرني تغريدة نشرها بندر الجلعود، وهو مصور فوتوغرافي، كتب فيها أبيات شعر يمتدح فيها الأمير محمد بن سلمان.
د. محمد العريفي بدوره دعا العقلاء ألا يلتفتوا لمن يشكك في وطنهم، ويحاول زعزعة أمنه، وطالبهم بالدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والسداد.
ونشر تغريدة أخرى كتب فيها:
وعلى هاشتاغ #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان، كتب مدير جامعة الطائف، في تغريدته بأنه وبفخر يدعم ويثق بالقيادة الطموحة الممثلة بالملك سلمان وولي العهد.
مسفر القحطاني، احتوت تغريدته على نوع من التهديد، لمن يتلاعب بالعقول في هذه القضية
عابر سبيل اختصر ما أراد قوله عن دعمه لولي العهد بأن السعوديين مع رؤية 2030.
هيئة كبار العلماء في السعودية عبرت عن موقفها بتغريدتين، الأولى احتوت بيانا لوزارة الخارجية يعبر عن رفضها لكل التهديدات التي تحاول النيل من المملكة، وفي التغريدة الثانية جددت الثقة بالملك وولي عهده.