الشرطة الكردية تعتقل إيزيديا بتهمة قتل ابنة عمته في ألمانيا لرفضها الزواج به

قالت الشرطة الكردية العراقية، الأحد، إنها اعتقلت رجلا إيزيديا متهما بقتل ابنة عمته في ألمانيا، بعد رفضها الزواج منه.
وقال العقيد هايمان سليمان من قسم شرطة دهوك لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن الشرطة اعتقلت سيفين نعمان بيسو، البالغ من العمر 24 عاما يوم الجمعة في ريزاري، في محافظة دهوك العراقية.
وتبحث السلطات الألمانية والانتربول عن بيسو للاشتباه في مقتل شيلان غازي بيسو، 21 عاما، أمام ضيوف في حفل زفاف في هانوفر بألمانيا في عام 2016.
ومنذ عام 2003، سعى الآلاف من الإزيديين للجوء إلى أوروبا وتركيا للهروب من العنف الطائفي في العراق.
كما قتل ما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش وطرد الآلاف من أتباع هذه الأقلية في الفترة ما بين عامي 2014 إلى 2017، في أوج توسعه في المنطقة.
كما قال سليمان إن بيسو محتجز في سجن دهوك، بانتظار صدور قرار المحكمة بحقه.
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