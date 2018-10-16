ذكرت قنوات تلفزيونية تركية أن القنصل العام السعودي في اسطنبول غادر تركيا متوجها إلى الرياض يوم الثلاثاء.
وكالة الأنباء الفرنسية: القنصل السعودي لدى تركيا يغادر إسطنبول متجها إلى الرياض
تقرأ الآن:
وكالة الأنباء الفرنسية: القنصل السعودي لدى تركيا يغادر إسطنبول متجها إلى الرياض
وغادر محمد العتيبي تركيا على متن رحلة تجارية قبل ساعات من تفتيش الشرطة التركية المتوقع لمقر إقامته فيما يتعلق باختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي قبل أسبوعين.
وكانت آخر مرة شوهد فيها خاشقجي وهو يدخل القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر تشرين الأول. وتنفي السعودية أي دور لها في اختفائه.