ماذا غرد محمد عبده وأحلام وناصر القصبي وبلقيس حول قضية خاشقجي؟

ردود الأفعال تتوالى على قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خاصة مع توجيه الاتهام للسعودية كقيادة، كفاعل رئيسي حول ما يُقال إن خاشقجي قد قتل داخل قنصلية المملكة باسطنبول.

السعوديون تفاعلوا مع الاتهامات، والمواقف بالمجمل كانت تتمحور حول ضرورة التصدي لهذه الهجمة والوقوف وراء القيادة المتمثلة بالملك وولي عهده، فانتشر هاشتاغ كلنا ثقة في محمد بن سلمان، والذي خلق حالة تفاعلية ما بين الناس، والشخصيات العامة كرجال الدين أو الصحفيين، وحتى الفنانين.

فنان العرب محمد عبده، وفي تغريدتين أطلقهما على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيهما، إن عائلة الفنان ترفض التهديدات والإبتزاز والهجمات المغرضة التي تستهدف المملكة وقادتها، وجدد ثقته بالحكومة وقيادتها.